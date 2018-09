Wenn in der Adventszeit der Himmel bei Sonnenuntergang in Abendrot getaucht ist, dann denke ich an meinen vor acht Jahren verstorbenen Vater, der mir als Kind in einer solchen Situation gesagt hat: »Jetzt backt es Christkindche Plätzchen.« (Ich stamme aus Mömbris in Bayern, nahe der hessischen Grenze.) Und wenn wir Kinder gefragt haben, was wir denn an Weihnachten bekommen, dann antwortete mein Vater, verstohlen grinsend: E silbern nixche un e golden Watteweilche: Mein Wort-Schatz. Also ein silbernes Nichtschen und ein goldenes Warteinweilchen. Ich liebe diese Erinnerung, weshalb sich auch meine beiden Töchter in der Vergangenheit schon öfter mit dieser Antwort zufriedengeben mussten.

Martina Fleischmann, Obernzenn (Franken)