In der Kindheit kommt es dann und wann vor, dass man gebeten wird, die Augen zu schließen. Etwa wegen eines Kartentricks oder beim Versteckspielen. Was einen dann aber oft erst recht dazu verführt, kurz zu spinksen – also einen Blick durch die fest verschlossenen Augendeckel zu riskieren. Spinksen ist ein großartiges Wort, es steht für mich für die Unbefangenheit der Jugend. Oder haben Sie schon mal einen erwachsenen Menschen spinksen sehen?

Leonard Missbach, Istanbul, Türkei