Die Kritzelei der Woche

Ich absolviere gerade einen elfmonatigen europäischen Freiwilligendienst in England, in einer Organisation, die sich für die Stärkung der Jugend, für Frieden und Nachhaltigkeit einsetzt. Hier im Asha Centre kommen an einem »normalen« Tag mindestens acht Nationalitäten zusammen, meistens mehr. So viele Kulturen treffen hier aufeinander, so viele verschiedene Persönlichkeiten, und stets lernt man etwas Neues über das Leben in anderen Ländern. Vor Kurzem hatten wir ein iranisches Abendessen. Dabei ist dieses kleine Kunstwerk entstanden: Wojtek aus Polen hat aus dem Satz des türkischen Kaffees einen afrikanisch anmutenden Jongleur erschaffen, während wir persischer Dichtkunst lauschten.

Lotta T. Barabasch, Forest of Dean, England