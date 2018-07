Vietz und Schnirpel: Mein Wort-Schatz

Ich war ganz gerührt, im Beitrag von Martina Fleischmann in der ZEIT Nr. 50/14 das »silberne Nichtschen« und das »goldene Warteweilchen« meiner Kindheit wiederzufinden. Ich hatte diese Wörter nie wieder gehört. Doch ich habe sie an meine Kinder weitergegeben, und wir hatten sogar zwei kleine silbern und golden glänzende, gläserne Trompeten, die am Weihnachtsbaum hingen. Sie bewiesen die rätselhafte Aussage, dass es zu Weihnachten »ein silbernes Nichtschen und ein goldenes Warteweilchen« geben würde.

Gern denke ich auch an den VIETZ und den SCHNIRPFEL. Ersterer der Anschnitt oder das letzte Stück vom Brot, Letzterer ein Wurstzipfel mit dem Faden, der die Wursthülle verschloss. Alle diese Wörter kamen von meinem Vater, der aus Rudolstadt in Thüringen stammte.

Oskar Möller, Stutensee