Diese Kritzeleien entstanden bei den wöchentlichen Teambesprechungen des Erzieherteams eines Straßenkinderheims in Abidjan. Was sich da in meinem Inneren abspielt, ist vielleicht ein wenig zu erahnen.

Simon Tillmann, Burscheid, Nordrhein-Westfalen, z. Zt. Abidjan, Elfenbeinküste