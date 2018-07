In meiner Heimatstadt Burg (bei Magdeburg) sagte man zum Lächeln »grienen« statt grinsen. Eine gute Freundin von mir, Person des öffentlichen Lebens, übertreibt es meiner Meinung nach ein wenig damit, uns bei jeder Gelegenheit aus dem Blättchen entgegenzulächeln. Dazu kam mir urplötzlich ein Ausdruck aus früher Kindheit in den Sinn: Grienefiez!

Uff jut Burgsch höre ich noch: »Na, du Jrienefiez, was jriensten?«

Ruth Reimann-Möller, Glückstadt, Schleswig-Holstein