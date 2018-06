Ein Jahr lang habe ich alle schönen Ereignisse auf Zettel geschrieben und diese in einer Dose gesammelt. Ich wollte die Dose am Jahresende öffnen, um mir all das in Erinnerung zu rufen, aber ich habe sie zu- gelassen. Es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, Vorräte für schlechte Zeiten zu haben.

Derya Heper, Heidelberg