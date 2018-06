Kürzlich fuhr ich von Freiburg aus wieder einmal auf den Schauinsland, um zu sehen, wie es in diesem ausgesprochen spärlichen Winter mit den Möglichkeiten aussähe, Ski zu laufen. Bei Hofsgrund, an den Südhängen, fielen mir dann die von der Sonne stark ausgeaperten Skipisten auf, und ich war ganz erstaunt über dieses mir so spontan eingefallene Wort. Ich hatte es schon lange nicht mehr benutzt.

Rainer Jonas, Alsfeld, Oberhessen