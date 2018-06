New York, eine U-Bahn-Station in Harlem. Alle Leute sind dunkelhäutig außer uns. Wir, mein Mann und ich mit unseren drei Kindern (7, 9, 11), stehen etwas verzweifelt vor dem Schalter, um ein Wochenticket zu lösen. Eine dunkelhäutige »Mama« beobachtet uns. Und sagt dann: »It’s hard to organize!« Was für eine wunderbare Ermutigung!

Sibylle Flier, Karlsruhe