Finn Guck-in-die-App

(nach Heinrich Hoffmann: Die Geschichte vom Hanns Guck-in-die-Luft)

Wenn der F i n n zur Schule ging,

Stets sein Blick am Smartphone hing.

Und nach Menschen, Autos, Ampel

Schaut er nicht, der kleine Trampel.

Vor die eignen Füße dicht,

Nein, da sah der Bursche nicht.

Auch nicht, wenn ein jeder rief:

»Finn, das geht noch einmal schief!«

Kam ein Hund dahergerannt;

Finn, der schaute unverwandt

Starren Blickes auf die App.

Jemand rief: »Pass auf, du Depp!

Finn, gib acht, der Hund ist nah!«

Doch er hört nichts. Was geschah?

Rumms und krach! Da lagen zwei!

Finn und Smartphone nebenbei.

Dann ging er am Wegesrand

Mit dem Tablet in der Hand.

Lud ein neues Foto hoch,

Schaut ganz schnell ein Video noch.

Also dass er kerzengrad

Immer mehr zum Fluss hin trat.

Und die Fische in der Reih’

War’n erstaunt sehr, alle drei.

Noch ein Schritt! Und plumps!

Der Finn Stürzte in die Brühe rin! –

Die drei Fischlein, sehr erschreckt,

haben sich zuerst versteckt.

Und zum Glück da kamen zwei

Männer aus der Näh’ herbei.

Und die haben Finn mit Stangen

Aus dem Wasser aufgefangen.

Seht! Nun stand er triefend nass!

Au! Das war ein schlechter Spaß!

Wasser lief dem armen Wicht

Aus den Haaren ins Gesicht,

Aus den Kleidern, von den Armen;

Und es fror ihn zum Erbarmen.

Doch die Fischlein alle drei,

Schwammen hurtig gleich herbei.

Streckten’s Tablet aus der Flut,

Lachten voller Übermut.

Filmten frech den armen Finn,

Schickten es zu YouTube hin,

Traten’s noch per Twitter breit;

Im ganzen Fluss herrscht’ Heiterkeit.

Wolfgang Britz, Düren