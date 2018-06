In der ZEIT Nr. 6/15 las ich das Wort »Schlorre« und erinnerte mich, dass meine Mutter früher oft sagte: »Schlörr nicht so, heb die Füße hoch beim Gehen!« Ich nehme an, dass »schlörren« und »Schlorre« zusammengehören, weil man in den alten Pantoffeln nicht richtig gehen konnte.

Hans-Hellmuth Merg, Lingen