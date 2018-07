Angeregt durch einen ZEIT-Artikel über den Lykischen Weg, haben wir zehn wunderbare Tage in der Türkei verbracht, wandernd und staunend. Abends, als es in unserem Häuschen am Rand der Berge kälter wurde, haben wir mit der aktuellen Ausgabe der ZEIT das Feuer im Bollerofen angemacht. So schlossen sich die Kreise.

Claudia Engelmann, Korbach, Nordhessen