An einem Mittwoch, spätabends im ICE 885 von Hamburg nach München, kurz vor dem vorzeitigen Erreichen des Ziel­bahnhofs die Durchsage: »Sehr geehrte Reisende, wir erreichen den Endbahnhof heute mit einer Verfrühung von 15 Minu­ten. Wir bitten, dies zu entschuldigen.« Irgendwo fährt sie also doch noch, die Behörden­-Bahn. In den Zeiten der Bahn­streiks gibt es Schlimmeres!

Stefan Vörtler, Bayreuth