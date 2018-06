Zeitsprung: Presto

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Er kam 2010 als Findelkind zu mir. Mit der Unterstützung der Internetseite eich­hoernchen­schutz.de habe ich ihn in meiner Wohnung aufgezogen. Am Anfang wollte Presto nur schlafen und trinken. Später machte er seinem Namen aber alle Ehre: Er war flink und ständig in Bewegung, tobte, nagte, versteckte und suchte überall. Als er dann »erwachsen« war, musste ich ihn schweren Herzens aus­wildern. Er kam aber noch eine lange Zeit täglich zu Besuch. Irgendwann blieb er fort, ich hoffe, weil er eine »Presta« gefunden hat. (Schluchz!)

Holger Hansen, Zarnekau, Schleswig­-Holstein