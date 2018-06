Zeitsprung: Gipfel

In unserer Familie gibt es eine gewisse Faszination für die Alpen. Und als mir mein Vater vor vielen Jahren bei einem Familienurlaub aus der Ferne den Gipfel des Großglockners zeigte, den mein Großvater einst erklommen hat, entstand bei mir eine spezielle Beziehung zu diesem Berg. Mein Großvater (linkes Foto, Erster von links) machte die Tour 1939 kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Er starb vor meiner Geburt, weshalb ich ihn nie persönlich kennenlernte. Ich bestieg den Berg im vergangenen Jahr (rechtes Foto, Erster von links). Nachdem ich von meiner Tour zurückkam, gab mir mein Vater das alte Album meines Großvaters mit Postkarten und Fotos vom Großglockner. Vorher war niemandem aufgefallen, dass die Karten auf der Rückseite beschrieben waren, doch nun entdeckte ich den Bericht seiner Kletter- Erlebnisse, gerichtet an die Familie daheim in Köln, und war sehr berührt: Die Gefühle waren die gleichen, trotz der 75 Jahre, die uns trennten.

Ulrich Limper, Köln