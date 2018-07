Anfang des Jahres befand ich mich in einer Lebenssituation, so trist wie das Winterwetter. Da traf ich eine Person, die mich mit ihren Worten völlig unerwartet berührte, wie eine Schneeflocke dein Gesicht berührt, einfach aus dem Winterschlaf küsst. Jetzt ist der Frühling da mit all seinen schönen strahlenden Farben.

Sonja Dumain, Paris