Zeitsprung: Wieder bei Frau Yuhara

Ich bin in Japan geboren und habe dort mein erstes Lebensjahr verbracht. Meine Eltern reisten damals häufig nach Kyoto, dort wohnten wir immer in einem Ryokan, einem traditionellen Gasthaus. Die Besitzerin, Frau Yuhara, war, so erzählten meine Eltern, ganz vernarrt in das ausländische Baby. Im vergangenen Jahr hatte ich nach einer Konferenz in Japan die Gelegenheit, noch ein wenig durch mein Geburtsland zu reisen – selbstverständlich auch nach Kyoto. Tatsächlich fand ich das Ryokan Yuhara im Internet wieder, konnte gleich für einige Tage dort buchen und entdeckte, dass Frau Yuhara mit fast 80 Jahren immer noch aktiv ihr Gasthaus führt. Da war die Freude und Rührung auf beiden Seiten groß, als ich ihr die Bilder von damals zeigte. In der Zwischenzeit ist das Ryokan zwar modernisiert worden, und ich bin über Yuhara-San hinausgewachsen, sonst hat sich nicht viel verändert. Vor allem nicht die Gastlichkeit. Sogar im selben Zimmer von damals habe ich übernachtet!

Judith Offerhaus, Köln