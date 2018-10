Das Team der Kita Christianskirche! Mein kleiner Sohn muss plötzlich mit einer allergischen Reaktion direkt von der Krippe ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Erzieherin begleitet ihn im Kranken­ wagen, während mich die Kita-Leiterin per Handy auf dem Laufenden hält. Mein Freund ist noch vor mir im Krankenhaus und erlöst die tapfere Erzieherin. Herz­lichsten Dank an das Kita-­Team der Wichtelgruppe! Unser Kind ist da in guten Händen! Und alles ist gut gegangen.

Mareike Sturm, Hamburg