Durchsage des Schaffners in der Nord- Ostsee-Bahn: »Guten Morgen! Lassen Sie sich nicht ärgern heute. Genießen Sie das Wetter, und essen Sie in der Mittagspause ein Eis, oder trinken Sie einen Kaffee. Viel Spaß an Ihrem heutigen Arbeitstag.«

Julian Jakat, Elmshorn