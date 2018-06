Ich paddle in Kreuzberg den Landwehrkanal entlang. An den Ufern dösen Sonnenanbeter, und im Wasser treiben Flaschen. Ich fasse mir ein Herz und fische sie aus dem Wasser. Das Boot ist schnell voll. Die Ladung scheppert bei jedem Schlag des Paddels, was mir irgendwie peinlich ist. Doch kaum ist die Ladung gelöscht, verdrängt die Freude, die ich den Berliner Flaschensammlern damit bereite, jegliches Gefühl von Peinlichkeit.

Peter Goebel, Berlin