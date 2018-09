Vor 20 Jahren habe ich mein Elternhaus im Sauerland verlassen. Und wenn ich meine Mutter jetzt am Telefon frage, was sie so macht, sagt sie oft: »Och, ich bin am Krosen.« Das bedeutet, dass sie zu Hause ist und kein wirkliches Ziel verfolgt, sondern ohne Zeitdruck hier und da etwas säubert, aufräumt, umräumt oder neu sortiert. Dies kann mehrere Stunden dauern. Als berufstätige Mutter mit zwei Kindern wünsche ich mir auch manchmal etwas Zeit zum Krosen.

Corinna Fritz, Köln