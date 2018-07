Der Sommer heizt den Ofen an

(nach Peter Hacks, »Der Herbst steht auf der Leiter«)

Der Sommer macht den Ofen an

Und heizt uns mächtig ein.

Er schürt die Glut, so gut er kann,

So hitzig find’ er’s fein.

Er lässt die Hitze flirren,

Ein Heißsporn ganz und gar.

Lässt Mückenschwärme schwirren

Und singen Vögelschar.

Die Tanne ruft dem Sommer zu:

»Willst dich nicht mal hinlegen?

Mach Pause und gönn’ uns auch Ruh’

Und endlich wieder Regen!«

Der Sommer hat noch so viel vor,

Die Bienen summen munter.

Die Grillen zirpen laut im Chor,

’s geht drüber und auch drunter.

Ute Malkowsky-Moritz, Berlin