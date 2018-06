Das hilfsbereite Ehepaar aus Köln, das unsere Wanderung auf dem Lechweg gerettet hat. Dank seines beachtlichen Vorrats an Blasenpflastern war die ungetrübte Fortsetzung der Tour möglich. Wir hoffen, dass sie blasenfrei ihr Ziel erreicht haben. Den Tipp, dass Nylonstrümpfe es gar nicht erst so weit kommen lassen, werden wir in Zukunft beherzigen.

Christina Heinz, Burbach