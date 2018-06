Was mein Leben reicher macht

Ein Wochenende in Prag, 40 Grad, die Stadt und wir ächzen unter der Hitze. An der Straßenbahnhaltestelle gibt es keinen Schatten außer den paar Quadratmetern, die ein Reisebus aus Bregenz, Österreich, wirft. In diesen Schatten retten wir uns. Der Fahrer kommt aus seinem klimatisierten Bus, sprüht etwas aus einer Spraydose über mich und ruft in schönstem Sächsisch: »Keine Sorge, das ist reines Thermalwasser!« Die Verdunstungskühle setzt ein. Wunderbar! Ich kann mich gerade noch bedanken, da kommt schon die Straßenbahn.

Corinna Pfleger, München