Ich arbeite in der Modebranche, und mein Wort-Schatz ist der Begriff abgeräumt, was in diesem Zusammenhang bedeutet, dass Designs wieder klarer, einfacher sind, unkompliziert und ohne viele Details. Zurück zur Einfachheit. Abgeräumt, aufgeräumt, unkompliziert eben.

Franziska Fendesack, Weinheim