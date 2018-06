Meine 85-jährige Oma, die trotz eines Fahrradunfalls nicht die Freude an der Bewegung verloren hat. So erzählte sie mir kürzlich am Telefon, wie sie an diesem heißen Tag zur Elbe geradelt und mit der Fähre nach Finkenwerder gefahren sei, um dort im Freibad ihre Bahnen zu schwimmen. Liebes Ömchen, mach weiter so!

Laura zu Bentheim, Berlin