Zeitsprung: Wandmaler

Diese Wandmalerei in Venedig (Fondamenta di San Girolamo in Cannaregio) zeigt einen die Wand bemalenden Wandmaler. Ein kleines Meisterwerk, das ich noch in keinem Kunstführer erwähnt gefunden habe. Seit ich es 1993 entdeckt habe, gehe ich es bei jeder Venedig-Reise besuchen. Das Bild wirkt inoffiziell, wurde aber offenbar über die Jahrzehnte von den Venezianern geduldet. Das Gleiche gilt leider auch für seine inzwischen weit fortgeschrittene Zerstörung durch Wind und Wetter.

Reinhard Kaufmann, Steyr, Oberösterreich