Ein Osnabrücker Sonntagmittag. Ungemütliches Regenwetter. Mein Hunger treibt mich dennoch in die Stadt. An einer Fußgängerampel, die für ihre langen Rotzeiten bekannt ist, muss ich warten. Da entdecke ich eine Seifenblasendose, die jemand mit Klebeband an der Ampel befestigte und dazugeschrieben hat: »…wenn es mal wieder länger dauert«. Ich nutze die Zeit und verschönere für einen kurzen Augenblick das Grau.

Felix Wolking, Osnabrück