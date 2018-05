Was mein Leben reicher macht

Erinnerungen: Eigentlich wollte ich nur eine Zange aus dem Keller holen, aber da hat mich eine »Aufräumfee« geküsst. Ich war nicht mehr zu bremsen und fand meine erste Musikanlage und auch meine erste Doppel-LP. Deep Purple, Made in Japan. Wie lange hatte ich dafür gespart! Ich baue alles auf und höre mein Lieblingsstück: The Mule, fast 10 Minuten Schlagzeugsolo. Beim Zuhören lehne ich mich zurück und denke: »Mann, was habe ich damals meinen Eltern zugemutet und was waren sie doch tolerant! Als ich wieder nach oben gehe, höre ich die gruselige Rap-Musik aus dem Zimmer unseres 15-jährigen Sohnes.

Burkhard Mentrup, Krummesse