Zeitsprung: Die Geschwister

Zwischen diesen beiden Fotos liegen rund 70 Jahre. Das alte Bild zeigt meine Mutter (ganz rechts) mit ihren Geschwistern im Garten ihres Elternhauses in Geislingen-Eybach auf der Schwäbischen Alb. Neben ihr sitzt die älteste Schwester Anne, dann folgen die Brüder Hans und Georg. Das muss man mal nachstellen, dachte ich mir, als mir das Bild vor einiger Zeit in die Hände fiel. Und dann hat es in diesem Sommer endlich geklappt. Es war auch ein schöner Anlass, wieder einmal meine Tante und meine Onkel zu treffen. Die beiden Brüder übrigens nennen Anne noch heute »Olle«, was im Schwäbischen ein liebevoller Ausdruck für »die Ältere« ist. Wenn sie sich treffen, haben sie sich immer viel zu erzählen, am meisten dann, wenn einer anfängt, sich zu verabschieden. »Dann beginnt bei den Schmids erst die Unterhaltung«, hatte mein verstorbener Vater immer gewitzelt.

Gabriele Kiunke, Stuttgart