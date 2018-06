Augenfällig: Mein Wort-Schatz

An das Wort Augenfällig erinnerte ich mich während unseres Urlaubs in Siebenbürgen. In Hermannstadt gibt es viele schöne, renovierte Häuser, aber auch solche, die »nicht ins Auge fallen« und trotzdem ein interessantes Innenleben führen. Etwa das Restaurant Syndikat, dessen Eingangstür ein einfacher Holzverschlag ist, auf dem mit Kreide die Speisekarte notiert ist. Die frischen, kreativen Gerichte waren ausgezeichnet; die jungen Besitzer des Restaurants engagiert und zuversichtlich.

Rita Schelden, Warendorf