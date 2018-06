In der ZEIT Nr. 43/15 habe ich mit großer Freude die regionalen Ausdrücke für den Abschiedstrunk gelesen und möchte noch eine Hamburgische Variante hinzufügen, nämlich das sogenannte Aufundzu. Dabei handelt sich um ein schnelles Bier, bei dem der Zapfhahn auf und gleich wieder zugedreht, mithin das Glas nicht voll wird. Da die Kneipe in der Kasse ein so kleines Bier nicht vorgesehen hat, wird dieses Abschiedsgetränk als Kaffee abgerechnet.

Andreas Koch, Hamburg