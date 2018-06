Wir starten das ZEITmagazin ONLINE

ZEIT ONLINE hat ab heute eine zweite Seite: das ZEITmagazin ONLINE.

Gemeinsam mit der Print-Redaktion haben wir den Internet-Auftritt des ZEITmagazins völlig neu gestaltet und bieten unseren Lesern unter www.zeitmagazin.de von nun an täglich aufwändig gestalteten Magazin-Journalismus in den Ressorts Leben, Essen & Trinken sowie Mode & Design. Unser neues Online-Magazin sehen wir als spielerische Ergänzung, hie und da auch als Antithese zum Journalismus von ZEIT ONLINE.

Die Auswahl unserer Magazin-Themen zum Start lässt erkennen, in welche Richtung sich das neue Zweitmedium entwickeln soll: In einem aufwändigen Storytelling-Projekt berichten wir über die Erfolgsgeschichte der Berliner Schaubühne, die mit ihren Stars Nina Hoss und Mark Waschke in Paris gefeiert wird. Karl Lagerfeld spricht über das stilvolle Altern, Kolumnist Harald Martenstein kommentiert zwei Wochen lang jeden Tag einen Leser-Kommentar auf ZEIT ONLINE.

Dank einer neuen Kooperation mit der stilbildenden Fotoagentur Magnum werden wir jede Woche eine Auswahl der besten Bilder aus ihrem Archiv zeigen. Die aus dem gedruckten Magazin bekannte Rubrik Gesellschaftskritik reflektiert – ab sofort täglich – die erstaunliche Welt der Prominenten. Viele weitere Kolumnen und Rubriken ergänzen das Angebot.

Großformatige Bilder und Videos bringen die grafische Opulenz des ZEITmagazins ganz neu ins Netz. Auch die kleinen Formen – Modestrecken etwa oder Produktrezensionen – haben wir neu gestaltet.

Trotz des aufwändigen Designs passt sich ZEITmagazin ONLINE übrigens dem Bildschirm beliebiger Geräte an – auch auf Ihrem Handy oder Tablet sollte es stets gut aussehen.

Ein interdisziplinäres Team aus Programmierern, Designern, Print- und Online-Redakteuren hat den Start vorbereitet und wird die Seite betreuen. Redaktionell verantwortlich sind die Online-Redakteurin Maria Exner und Tillmann Prüfer, Style Director des ZEITmagazins.

Zur Homepage des ZEITmagazin ONLINE.