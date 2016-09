Orte hoch 3 Eppendorf

Stadtteile haben ihre eigene Atmosphäre, ihre eigenen Mythen. Zusammen mit Mit Vergnügen Hamburg wollen wir ihnen näherkommen. Dafür fragen wir jene, die sich am besten auskennen: die Bewohner. Wir bitten sie, uns ihr Lieblingscafé, ihr Lieblingsrestaurant und einen weiteren Lieblingsort zu verraten. Und das quer durch die Generationen. Folge 9: Eppendorf

Antje

Allein schon von der Tattoodichte her passt Antje (27) nicht in das Schickimickibild, das von Eppendorf kursiert. Sie fühlt sich hier aber sehr wohl. "Ein Goldstück, unser Eppendorf", sagt sie.

Lieblingscafé: DeliKate

Im DeliKate bekommt man frische Säfte und Smoothies, aromatischen Kaffee und leckere Kuchen, aber auch allerlei Herzhaftes. Antje rät aber vor allem zum hausproduzierten Eis, das in der rechten Hälfte des Cafés angeboten wird.

DeliKate | Schubackstraße 4 | Montag - Freitag: 07:30-18 Uhr, Samstag - Sonntag: 08-16 Uhr

Lieblingsrestaurant: Die Pizzeria

Die Pizzeria – dieser Name ist nicht etwa einfallslos, er ist der Anfang des roten Fadens, der sich durch das gesamte Konzept des Restaurants zieht. Kein großes Tohuwabohu, keine achtzig verschiedenen Gerichte – bloß Pizza, Pasta und eine kleine Auswahl an Desserts. "Ich liebe Pizza! Und hier gibt es einfach die beste überhaupt", sagt Antje.

Die Pizzeria | Eppendorfer Landstrasse 165 | Montag - Sonntag: 12-23 Uhr

Lieblingsort: Hayns Park

Direkt am Alsterlauf mit Blick auf Winterhude und Bootsverleihe liegt der Hayns Park. "Für mich ist das der schönste Park Hamburgs", sagt Antje. Es gefalle ihr, hier auf so viele aufgeweckte und motivierte Menschen zu treffen.

Hayns Park | Eppendorfer Landstraße 148

Patrick

Patrick ist gebürtiger Rheinländer und hat vor Hamburg einige Zeit in München gewohnt. Eppendorf kommt ihm gar nicht spießig vor. Patrick (40) schätzt an seinem Stadtteil vor allem die entspannte Atmosphäre und das viele Grün. Für seinen Fotoblog "Blende1.net" ist er aber auch in anderen Vierteln unterwegs und hält seine Eindrücke von Hamburg fest.

Lieblingscafé: Schramme 10

Weil Patrick keinen Kaffee trinkt, trifft man ihn auch nie in einem Café an. Dafür verbringt er gerne den einen oder anderen Abend in der Kneipe Schramme 10. "Die Bedienung ist hier ehrlich und herzlich", sagt er. Man dürfe sogar die Schalen der Erdnüsse, die man als Snack bekommt, auf den Boden werfen. Ach ja: Kaffee bekomme man hier auch, wenn man ihn denn unbedingt bräuchte.

Schramme 10 | Schrammsweg 10 | Montag - Donnerstag: 12-02 Uhr, Freitag - Samstag: 12-4 Uhr, Sonntag: 12–00 Uhr

Lieblingsrestaurant: Chicago Meatpackers

"Ich will jetzt nicht sagen, dass sie da die leckersten Burger der Stadt haben, aber sie sind schon verdammt nah dran", sagt Patrick über das Chicago Meatpackers. Außerdem gefalle ihm, dass über den Köpfen der Gäste eine kleine Eisenbahn ihre Runden durch das Restaurant fahre.

Chicago Meatpackers | Martinistraße 11 | Montag - Sonntag: 11:30-00 Uhr

Lieblingsort: Eppendorfer Park

Patrick ist in seiner Freizeit viel draußen, zum Fotografieren, aber auch zum Joggen und Spazieren – und am liebsten im Eppendorfer Park. "Der liegt einfach super zentral und ist schnell zu erreichen – und es gibt Ziegen", sagt er. Das ganz in der Nähe ansässige Bezirksamt Hamburg-Nord hat hier vor gut fünfundvierzig Jahren einen kleinen Abenteuerspielplatz eröffnet, der über einen kleinen Streichelzoo verfügt.

Eppendorfer Park | Frickestraße 1

Vin

Vin (22) ist 2012 für sein BWL-Studium aus seiner Heimat nahe der Nordsee nach Hamburg gezogen. In Eppendorf wohnt der 22-Jährige vor allem wegen seiner Familie, die es sich hier teilweise gemütlich gemacht hat. Nachvollziehbar, dass Vin an Eppendorf die familiäre Stimmung schätzt.

Lieblingscafé: Petit Café

In einer kleinen Seitenstraße am Eppendorfer Baum findet man das Petit Café. "Die Stimmung ist einfach super hier, aber hauptsächlich komme ich wegen des Kuchens", sagt Vin. Besonders angetan sei er von den frischen Früchtekuchen.

Petit Café | Hegestraße 29 | Dienstag - Freitag: 09-19 Uhr, Samstag - Sonntag: 10-19 Uhr

Lieblingsrestaurant: Cornelia Poletto

"Das Poletto ist etwas gehobener, aber seinen Preis auf jeden Fall Wert“, sagt Vin über das Restaurant der prominenten Köchin Cornelia Poletto, das zugleich Delikatessengeschäft ist. Die Bedienung sei "super nett" und das Essen lecker.

Cornelia Poletto | Eppendorfer Landstr. 80 | Dienstag - Samstag: 11-23 Uhr

Lieblingsplatz: Fricke 46

Ein Lieblingsplatz? Ist für Vin kein Park und keine Grünanlage. Wenn er mal ein bisschen Ruhe brauche, setze er sich mit ein paar Freunden ins Fricke 46, seine Stammkneipe.

Fricke 46 | Frickestraße 46 | Sonntag - Mittwoch: 16-00 Uhr, Donnerstag - Samstag: 16-02 Uhr