Jochen Reinecke, 37, lebt seit 1996 in Berlin. Dieser Stadt näherte er sich vorsichtig über Radevormwald, Aachen und Frankfurt am Main. Er veröffentlichte u.a. bisher in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, bei zeit.de, dem Berliner Tagesspiegel und der taz.

Don Dahlmann ist Berliner aus Leidenschaft, auch wenn er eigentlich von der rheinischen Scholle stammt. Er ist freiberuflicher Journalist und betreibt außerdem das Weblog don.antville.org.

Ksenia Vasilyeva studierte Germanistik und Anglistik mit dem Schwerpunkt Medien. Sie arbeitet als freie Mitarbeiterin für das Internationale Filmfest Braunschweig und Cinegraph in Hamburg.

Julia Schoon unterstützt das Berlin-Weblog seit Juli 2006. Sie ist freie Journalistin und textete schon für Burda und dpa.

Florian Meerwinck ist unser Gastautor, der mit einer Mischung aus Hassliebe, Kopfschütteln und Begeisterung in Berlin lebt. Auch er betreibt natürlich, wie es sich gehört, ein privates Weblog.