Londoner Radfahrer malen Wolkenbilder

So schön kann Statistik sein: Zarte pulsierende Linien in Blau zeigen die Verkehrswege von Londons Radfahrern an. Dafür hat der Data-Mapping-Experte Jo Wood, Professor für Visual Analytics an der City University London, die Daten der ersten fünf Millionen Fahrten mit Londons Leihrädern visualisiert, seit das System im Juli 2010 eingeführt wurde.

Entstanden ist ein knapp zweiminütiger Film. Er zeigt, wie sich schrittweise die Grafik aufbaut – neue Wege werden eingetragen, weniger häufig befahrene werden nach etwa 15 Sekunden wieder ausgeblendet. Die Linien markieren dabei nicht die exakt gefahrene Strecke, sondern verknüpfen eher die jeweils eingeschlagenen Fahrtrichtungen von Start bis Ziel.

So sieht man, wo Londoner hauptsächlich per Velo unterwegs sind: im Westen im Hyde Park, in nördlicher Richtung rund um King’s Cross. Und im Osten ist ein Zentrum der Bahnhof Waterloo.

Zur Orientierung hier der Stadtplan von London im gleichen Maßstab: