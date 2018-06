Hingucker für New York

Vergangene Woche ist im Kino ein Fahrradfilm angelaufen: Premium Rush, ein rasanter, spannender Thriller mit einem New Yorker Fahrradkurier in der Hauptrolle. Filme, in denen Velos oder Radfahrer eine tragende Rolle spielen, sind äußerst rar, und die Zeiten, in denen auf einem Fahrrad in New York City fast ausschließlich Kuriere saßen, haben sich auch noch nicht lange geändert.

Aber mittlerweile wird geradelt in New York. 500.000 Radfahrer sind hier regelmäßig unterwegs – weil die Stadt in den vergangenen zehn Jahren viel für Fahrradfahrer getan hat. Eine Schlüsselfigur ist Bürgermeister Michael Bloomberg. Er hat eine Vision: Er will New York zu einer fahrradfreundlichen Metropole machen. Sein Vorbild ist Kopenhagen. Seit seinem Amtsantritt wurden etwa 1.000 Kilometer Fahrradwege angelegt und viele verkehrsberuhigte Zonen geschaffen. Von dieser Zielstrebigkeit können sich manche deutsche Städte etwas abschauen.

Aber Bloombergs Verkehrspolitik stößt auch auf Kritik. Ein Streitpunkt ist die Zahl der Radunfälle in der Metropole. Mit der Zahl der Velofahrer stieg auch die Anzahl der verunglückten Radler. Allein im vergangenen Jahr sind in New York 21 Radfahrer bei Zusammenstößen mit Autos gestorben. Das sei in vielen Städten anfangs so, wenn sie ihren Radverkehr steigern, sagte einmal Mikael Colville-Andersen. Der Däne berät Kommunen und Länder weltweit in Sachen Fahrradförderung.

Um die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern zu erhöhen, hat die New Yorker Verkehrsbehörde vor Kurzem eine Kampagne gestartet. Ihr Ziel ist, dass alle Verkehrsteilnehmer ihre Mitmenschen im Straßenverkehr aufmerksamer beobachten. Für die Entwicklung der Werbestrategie hat die Behörde den weltbekannten Graphikdesigner Michael Bierut von Pentagram engagiert. Bieruts Stärke ist es, Botschaften in sehr pointierte und charmante Bilder zu verpacken, denen gleichzeitig eine gewisse Leichtigkeit innewohnt. Für eine Verkehrskampagne ist das ein ungewöhnlicher Ansatz, und genau aus diesem Grund wird sie wahrscheinlich auch Erfolg haben. Denn Beiruts Look-Kampagne erfüllt ihre Aufgabe: Sie erregt Aufmerksamkeit.

Überall in New York sieht man nun riesige Fotos von Augenpaaren. Die Augenpaare blicken nach rechts, nach links, manchmal klebt nur eins auf einem Bus, manchmal drei untereinander auf einem Poster – stets gepaart mit dem Wort Look, das gleichzeitig Logo der Kampagne ist. Dieser Schriftzug wurde außerdem in Großbuchstaben an Kreuzungen auf den Asphalt gepinselt. Die Aktion ist durchweg positiv, sie fände sicherlich auch in Deutschland viel Anklang.

Parallel dazu wirbt die Verkehrsbehörde mit kurzen TV-Spots bei Taxikunden. Sie will daran erinnern, vor dem Türöffnen nach hinten zu sehen. Dazu wurden mehr als 26.000 Abziehbilder an alle New Yorker Taxen verteilt. In Boston gibt es diese Aufkleber bereits etwa ein Jahr.

Im kommenden März startet in New York der erste öffentliche Fahrradverleih Citi Bike. Dann wird sich die Zahl der Radfahrer von derzeit rund einer halben Million noch weiter steigern. Zunächst sollen 7.000 Räder an 420 Stationen in Manhattan, Brooklyn and Queens bereitgestellt werden. Langfristig soll es 10.000 Leihräder geben. Damit hätte Big Apple das größte Verleihsystem der USA.

Hinweis: Wir haben im Text einen Fehler korrigiert. Citi Bike wird nicht das weltgrößte Verleihsystem werden.