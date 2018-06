Wie vor 70 Jahren Fahrräder gebaut wurden

Fahrradlackieren rustikal: Eine behandschuhte Hand packt einen rohen Stahlrahmen, taucht ihn mit rascher Bewegung in ein schwarzes Becken, um ihn dann zum Abtropfen aufzuhängen. Fertig ist das klassische Schwarz eines Raleigh-Fahrrades von 1945.

Vor 70 Jahren wurden sämtliche Einzelteile eines Fahrrads noch in einer Fabrik gefertigt. Wie der Prozess in seinen Einzelheiten vonstatten geht, zeigt der British Council, eine gemeinnützige Einrichtung zur Förderung der Beziehungen zwischen Briten und Bürger anderer Staaten, in einem gut 17-minütigen Video von 1945. Drehort war die britische Fahrradfabrik Raleigh im englischen Nottingham.

Der Raleigh-Konstrukteur erklärt Vater und Sohn, wie das Fahrrad hergestellt wird: angefangen vom Rohstahl, der in der riesigen Fabrik erst zu Rohren und dann zu Fahrradrahmen verarbeitet wurde. Fast jedes Teil entsteht aus rohem Metall und wird durch Pressen, Ziehen, Stanzen in Form gebracht – dabei ist viel Feuer zu sehen. Eine amüsante Zeitreise in die Welt der Produktion vor über einem halben Jahrhundert.