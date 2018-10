Schönheitskur für Fahrradrahmen

Waschen, kleben, losfahren: Wem sein Fahrradrahmen nicht mehr gefällt, der kann ihm per Klebefolie ein neues Outfit verpassen. Die Folie wird unter dem Namen „Fix your bike“ als Streifen in Dosen verkauft. Es gibt sie in unterschiedlichen auffälligen Mustern und Farben. In dem Video sieht man ab Minute 1:57, wie die Folie aufgebracht wird. Sie soll wasser- und UV-beständig sein und bis zu fünf Jahre halten.Während der Berliner Fahrradschau haben die Designer Räder gezeigt, die mit der Folie beklebt waren. Die Muster sind ein echter Hingucker. Eine Dose kostet 49 Euro.