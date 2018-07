Wasserträger fürs Fahrrad

Seit ich im Herbst den Transporter hybrid von Riese und Müller getestet habe, bin ich auf der Suche nach Haken für den Fahrradgepäckträger. Bei dem Lastenrad gehörten sie zur Standardausstattung, und sie sind für mich die einfachste Methode, um zwei Getränkekästen schnell und sicher zu befestigen. Auf der VeloBerlin fand ich nun ein ähnliches Prinzip.

Es heißt Velo-Athlet, ist aus Edelstahl und die stabile Weiterentwicklung des Duo Box Boy. Diese Halterung für den Gepäckträger mit vier Haken hatte vor Jahren ein Tüftler aus Süddeutschland entwickelt. Irgendwann wollte er sein Patent verkaufen, fand aber keinen Interessenten – und der Duo Box Boy verschwand vom Markt. Jetzt hat Simple Home aus Bremen die Idee aufgegriffen und weiterentwickelt.

Ihr Velo-Athlet hat ebenfalls vier Haken für zwei Kisten. Die Halterung wird mit zwei weiteren Haken einmal passgenau auf den jeweiligen Gepäckträger eingestellt. Anschließend kann man sie problemlos einhängen und abnehmen. Den Halt bekommt sie durch das Gewicht der jeweiligen Kiste. Selbst mit nur einer Kiste sitzt die Halterung stabil auf dem Gepäckträger.

Trotzdem war der Velo-Athlet ein Fehlkauf: Er passt nicht zu den beiden Reiserädern in unserem Haushalt. Zwar kann ich die Kisten problemlos einhängen, die Räder stehen auch sicher trotz der Last – aber ich kann mit ihnen nicht fahren. Der Abstand zwischen Pedal und Kiste ist bei unseren beiden Reiserädern zu gering, bei jeder Umdrehung stoße ich mit der Ferse an die Unterkante und lupfe die Kiste aus der Halterung.

Es nutzt auch nichts, die Halterung um 180 Grad auf dem Gepäckträger zu drehen. Der Abstand wird etwas größer, aber es fehlt immer noch der entscheidende Zentimeter Freiraum zwischen Ferse und Kiste. Das ist schade. Simple Haken scheinen immer noch die beste Alternative zu sein. Die kann man genau an der richtigen Stelle platzieren. Leider verkauft Riese und Müller die Haken nicht einzeln.

Dass der Velo-Athlet durchaus funktioniert, zeigt das unten stehende Video. Man braucht halt das passende Fahrrad. Allerdings gibt es mit Sicherheit noch die ein oder andere Verbesserung an der Vorrichtung – so finde ich die Halterung beispielsweise recht scharfkantig. Aber das könnte man zur Not mit etwas Klebeband selbst beheben.