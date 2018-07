Zeigt her eure Räder

Das Fahrrad ist in unserer Gesellschaft ein Alltagsgegenstand. Im Mai eröffnet im Hamburger Museum der Arbeit eine Ausstellung, die zeigt, wie vielfältig und modern und innovativ das Fahrzeug heute genauso wie vor 200 Jahren ist.

Das Programm zur Ausstellung klingt in seiner Bandbreite sehr vielversprechend. Neben dem Muss – der Präsentation von 100 Fahrrad-Ikonen der vergangenen 200 Jahre – zeigt die Ausstellung das Fahrrad in all seinen Facetten. Beispielsweise seinen Status in Entwicklungsländern, sein Potenzial als Pendlerfahrzeug und Lastentransporter in Metropolen, oder auch den historischen Kontext. Dank des Fahrrads wurde erstmals in der Geschichte die Arbeiterklasse mobil, und beim Radsport durften Frauen erstmals Hosen beim Sport tragen.

Neben der Ausstellung gibt es zudem viele Möglichkeiten, historische und neue Räder auszuprobieren oder im Lastenradworkshop zu bauen.

Derzeit sucht das Museum nach besonderen und ungewöhnlichen Fahrrädern. In der Kategorie Fahrrad des Monats sollen diese in der Ausstellung im regelmäßigen Wechsel mit ihrer individuellen Geschichte präsentiert werden.

Interessierte können ihre Lieblingsräder mit Text und Bild über die Facebook-Seite des Museums der Arbeit, das Blog zur Ausstellung oder per Mail senden. Sämtliche Räder und ihre Geschichte werden auf der Facebook-Seite des Museums dokumentiert und gesammelt.

Die Ausstellung DAS FAHRRAD. Kultur, Technik, Mobilität beginnt am 9. Mai. Weitere Informationen gibt es hier.