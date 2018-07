Ein Leben im Dienst der heißen Pizza

Filme über Fahrradkuriere zeigen die Kurierfahrer gerne etwas verklärend, wenn nicht gar heroisch. Der oben stehende Dokumentar-Kurzfilm Delivery von No Weather Productions ist anders. Es zeigt Bill Meier, einen 52 Jahre alten Fahrradkurier, der in Brooklyn mit seinem Fixie Pizza ausliefert, bisweilen die Taschen lediglich auf seinem Lenker balancierend.

Dem Team um Regisseur Joshua Simpson ist ein warmherziges Porträt gelungen, das ohne eigene Off-Stimme auskommt – ausschließlich Bill kommt zu Wort. Er erzählt zu den Bildern seiner Lieferfahrten sein Leben. Seit drei Jahrzehnten ist er als Fahrradkurier unterwegs, erst in San Francisco und nun schon seit Jahren in New York City. Und wenn man ihm glaubt, will er es auch nicht anders haben. Er sagt: „Der Tag, an dem ich kein Fahrrad mehr fahren kann, soll der Tag sein, an dem ich tot bin.“ Wer in den zehn Minuten Bill Meier kennenlernt, wird das wohl nachvollziehen können. Auch wenn sein Alltag vielen Menschen wahrscheinlich wenig erstrebenswert erscheint.