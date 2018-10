Radfahren und Smartphone laden

Während eines Zwischenstopps am Brüsseler Flughafen habe ich vergangene Woche diese Ladestation für Laptops und Smartphones entdeckt. An der so genannten We-Bike-Station tritt man auf einem Fitnessbike in die Pedale und erzeugt dabei Strom für den Eigenbedarf.

„Die Tretbewegung auf dem Fahrrad wird direkt in Strom umgewandelt, der auf einer LED-Skala angezeigt wird“, sagt eine Sprecherin des Energieunternehmens GDF Suez, das gemeinsam mit anderen Partnern diese Ladestation betreibt. „Nach rund 30 Minuten lässt sich ein Smartphone über eine Steckdose mit dem selbst erzeugten Strom aufladen.“

Leider habe ich die Station erst entdeckt, als ich ins Flugzeug einsteigen musste. Aber 56.000 Reisende haben laut GDF Suez das Angebot im vergangenem Jahr genutzt. „Es bietet eine optimale Kombination aus Stromquelle, Fitnessgerät und Arbeitsplatz“, sagt die Sprecherin.

Ist „Bike at work“ also die logische Weiterentwicklung von Programmen wie „Bike to work“? Sicherlich nicht, aber We Bike ist ein nettes Gimmick, das die Wartezeit am Flughafen etwas sinnvoller macht.

WeWatt, einer der Mitentwickler der Stationen, bietet We Bike mittlerweile in unterschiedlichen Designs unter anderem an Bahnstationen und Universitäten in Frankreich, Belgien und den Niederlanden an.