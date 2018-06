Milch- und Lastentransport früher und heute

Im Dezember habe ich hier im Blog ein Lastenrad vorgestellt, das Nele Dittmar im Rahmen ihres Industriedesign-Studiums konstruiert hat. Ein Leser aus Österreich schickte mir daraufhin ein Foto, das ein ähnliches Rad zeigt. Es ist ein so genanntes Milchrad aus den Niederlanden. Entdeckt hat der Leser das oben stehende Bild in einem Katalog des Shimano-Museums in Japan.

Die Räder gleichen einander in der Tat sehr – insbesondere die außergewöhnliche Kettenlenkung. Allerdings ist der Rahmen von Nele Dittmars Rad bedeutend kompakter, und es fährt sich darum wahrscheinlich wendiger.

Die Position der Ladefläche für die Milchkannen war jedoch auch damals eher ungewöhnlich. In der Regel transportierten die Fahrer die Kannen an speziellen Halterungen am Rahmen – wie das untere Foto zeigt. In Flaschen abgefüllt, wurde die Milch in eigenen Kästen auf dem Gepäckträger oder auf der vorderen Ladefläche eines Bäckerrads transportiert, wie man hier sieht.