Das schnellste Elektro-Bike der Welt – fast so teuer wie ein Porsche

Es schafft 100 Stundenkilometer und kostet rund 60.000 Euro: Das Elektrofahrrad Blacktrail hat mit einem gewöhnlichen Hollandfahrrad wohl nicht mehr viel gemein. Auf den ersten Blick sieht es düster-futuristisch, ja schwerfällig aus und erinnert an ein Herrenfahrrad aus Zeiten der Jahrhundertwende.

Doch das Fahrrad ist Hightech pur. Die Batterie basiert auf Lithium-Ionen-Technologie, bei einem Tempo von etwa 30 km/h schafft man damit rund 200 Kilometer. Raser, die mit Tempo 100 unterwegs sind, müssen allerdings nach etwa 40 Kilometern wieder an die Steckdose. Der Motor hat eine Leistung von etwas mehr als 1, 3 PS. Der Rahmen besteht komplett aus der extrem leichten Faser Carbon, inklusive Motor wiegt das Fahrrad daher gerade mal 20 Kilogramm.

Aber ist es denn nun ein Fahrrad? Im Prinzip schon, denn es lässt sich immer auch einfach nur mit eigener Muskelkraft antreiben – und sieht eben eher aus wie ein Fahrrad und nicht wie ein Motorrad.

Es ist wohl ein Hybrid-Bike, denn die Käufer können zwischen vier Varianten wählen: Auf das „Pedelec„, das maximal 25 km/h fährt, darf jedermann ohne besondere Papiere steigen und selbst in die Pedale treten. Wer es als Mofa-oder Roller-Variante wählt und nicht treten mag, der braucht ein Versicherungskennzeichen und die passenden Papiere. Und wer schneller als 45 km/h fahren will, der muss einen Motorradführerschein vorweisen und die Extra-Ausstattung mit Blinker etc. wählen.

Nur 667 Exemplare will PG Bike aus Regensburg, ein 16-Mann starkes Unternehmen, das sich auf coole, ausgefallen Fahrräder spezialisiert hat, bauen. 41 Stück haben die Bayern nach eigenen Angaben bereits verkauft.

Aber… mal ehrlich: Wer kauft so ein Ding? Die ersten Blacktrails gingen an Unternehmen, acht Stück sogar nach Dubai (Schöne Vorstellung, wie gerade ein Ölscheich im wehenden Kaftan auf einem Blacktrail, das sogar mit Solarstrom geladen wurde, durch die Wüste prescht). Dann sind da noch die Hollywoodstars. Und nicht zuletzt tatsächlich ein 86-Jähriger Rentner aus München, der einmal in seinem Leben auf einer Autobahn Fahrrad fahren will. Im Oktober kann er es ausprobieren, dann bekommt er sein handgefertigtes Blacktrail ausgeliefert..