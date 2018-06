Fast überhört: Eon singt ein Loblied auf die Erneuerbaren

Der Energiekonzern Eon hat ja heute seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr präsentiert und musste wegen des Atomausstiegs einen Verlust von 2,2 Milliarden Euro in Kauf nehmen (das erste Mal in der Firmengeschichte). In der heutigen Pressemitteilung bin ich über eine wirklich interessante Passage gestolpert:

(Konzernchef) „Teyssen betonte, dass das Unternehmen einen hohen Anteil seines Ergebnisses in sehr stabilen Geschäftsfeldern erwirtschafte. 2011 betrug der Anteil des regulierten, quasi-regulierten sowie des langfristig kontrahierten Geschäfts am EBITDA rund 50 Prozent.

„Diese stabilen Einnahmequellen bilden ein robustes Fundament, um auch in unruhigen Zeiten nachhaltig zu wirtschaften, aktuelle wie zukünftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern und neue, profitable Wachstumsfelder zu erschließen“, so Teyssen. So plant E.ON beispielsweise, in den nächsten fünf Jahren 7 Milliarden Euro in Erneuerbare Energien zu investieren, darunter gut 2 Milliarden in neue Offshore-Windparks in Deutschland, England und Schweden.