Windrad ohne Räder

Marlies Uken, Jahrgang 1977, arbeitet im Wirtschaftsressort von ZEIT ONLINE und als freie Journalistin für verschiedene Publikationen wie etwa MARE. Sie hat Volkswirtschaftslehre und Politik in Köln und Prag studiert und die Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft besucht. Nach Zwischenstopps in New York, Shanghai und Hamburg lebt sie inzwischen in Berlin.