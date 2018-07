Das neue Jahr hat erst einmal Feuerwehr, Polizei und Stadtreinigung allerhand zu tun gegeben. Rund 1000 mal mussten in der Neujahrsnacht Polizei und Feuerwehr ausrücken – leider auch aufgrund illegaler Sprengkörper. Vollkommen legal dagegen sind die Keywords der Olympia-Befürworter – Feuer und Flamme. Gestern fand dazu der erste verkaufsoffene Sonntag dieses Jahres statt und zwar unter dem Motto der Olympiabewerbung: "Feuer und Flamme für Olympia". Mit vielen Lichtern wurde gefeiert und – so kurz nach Silvester – gehörte auch ein Feuerwerk zum Programm.

Politisch erwähnenswert waren in der Jahreswechsel-Woche die Berichte verschiedener Medien über die Mitte Dezember fertig gestellte Fahrradstraße Harvestehuder Weg, an der zunehmend Kritik geübt wird. Die Sicherheit der Radfahrer, die hier eigentlich Vorrang vor den PKWs haben sollte, ist nicht vollständig gewährleistet, wie erste Unfälle zeigen. Sollte eine Fahrradstraße nicht sämtlichen (Anwohner-)Auto- und Touristenbusverkehr unterbinden? Dies widerspricht natürlich dem Entgegenkommen gegenüber den Anwohnern, aber eine fahrrad- und so auch umweltfreundlichere Stadt schließt weniger Autoverkehr natürlich ein.

Diese Thematik bleibt sicherlich ein Wahlkampfthema für die kommende Bürgerschaftswahl. Nicht nur die Critical Mass oder die Fahrradsternfahrten des ADFCs sollten auf die Radfahrer im Straßenverkehr aufmerksam machen, auch die Politik muss ihre Lösungen den Radfahrern anpassen.

Während der Fußball noch in der Winterpause ist und sowohl bei den HSV-Fans als auch bei den Anhängern des St. Pauli über Spieler-Zugänge und -Abgänge spekuliert wird, waren Hamburgs Eishockey- und Basketballspieler am Sonntag bereits zu ihrem jeweils ersten Heimspiel 2015 gefordert. Für die Freezers lief es dabei nicht wie erhofft: Mit 2:3 musste sich der Tabellenzweite aus Hamburg dem Spitzenreiter, den Adlern aus Mannheim, geschlagen geben. Besser machten es die Hamburg Towers. Zum Rückrundenstart schlugen die Basketballer das Team aus Essen mit 86:77 - wir berichteten.

Mit unserem letzten Punkt blicken wir auf den heutigen Montag: In Hamburg wurde von einer Privatperson eine Anti-PEGIDA-Veranstaltung namens TEGIDA (=Tolerante EuropäerInnen gegen die Idiotisierung des Abendlandes) angemeldet. Nachdem sich zu der Facebookveranstaltung mehr als 3000 Teilnehmer anmeldeten, wurde diese vorübergehend abgesagt, da der Polizei anfangs etwa 50 Teilnehmer gemeldet worden seien. Doch neue Veranstalter meldeten die Versammlung erneut an, sodass sich am Montag die Teilnehmer voraussichtlich am Glockengießerwall treffen können.

Zu den neuen Veranstaltern gehört laut Mit Vergnügen Hamburg der Linke-Bezirkspolitiker Horst Schneider. Aktionen sind keine geplant, lediglich das friedliche Beisammensein. Derzeit haben sich bei der Facebookveranstaltung über 4000 Teilnehmer gemeldet, Tendenz steigend.

Nun kann das neue Jahr und die für die meisten von uns wahrscheinlich erste Arbeitswoche 2015 beginnen! Auf das alle unsere guten Vorsätze in Erfüllung gehen.