Es ist Abend, Sonntagabend. Es ist das Ende einer weiteren Woche. Es war eine Woche, in der in Hamburg reichlich was los war. Unpassend zum meteorologischen Herbstanfang kehrte der Sommer gegen Ende der Woche wieder in unsere Hansestadt ein. Bei strahlendem Sonnenschein war da der Probealarm der Sturmflutsirenen fast schon skurril.

Gerade die sportlichen Aktionen konnten wir diese Woche nicht übersehen, nein überhören. Aufgrund der Stadtparkrallye waren die Saarlandstraße und der Wiesendamm für die Rennstrecke gesperrt. Die Motoren der Oldtimer heulten seit Samstag früh bis Sonntagabend immer wieder auf, zur Freude der zahlreichen angereisten Fans.

Weitere sportliche Aktionen dieses Wochenendes gingen weniger in die Luft wie der Treibstoff, sondern in die Beine: Der Color Run fand im Volkspark statt, bei dem die Teilnehmer sich auf der fünf Kilometer langen Strecke mit Farbbeuteln bewarfen. Man ließ Bestzeiten Bestzeiten sein und konnte einfach die gemeinsame sportliche Aktionen genießen. Angelehnt ist dieser Lauf an das indische Holifest, frei nach dem Motto: "Die fröhlichsten fünf Kilometer der Welt". Anders war es beim Alsterlauf: Hier zählten natürlich die Bestzeiten auf den 10km um die Außenalster. Besonders gut gelang dies Rose Chelimo, die in 32:05 Minuten einen neuen Streckenrekord bei den Frauen aufstellte.

Wer es eher etwas ruhiger anging, der besuchte den Flohmarkt in der Fabrik in Altona oder schaute bei den Veranstaltungen des 12. Afrikafestival Hamburg (Alafia) vorbei und kaufte dort Souvenirs. Auch die Nacht der Kirchen lockte Besucher. Am Freitag war es zudem wieder Zeit für die Kreativnacht St. Pauli und in der Hamburger Großmarkthalle war das Motto des Food Market Essen aus der Region.

Politisch gab es zu Beginn der Woche Neuigkeiten zum Konzept der Olympiabewerbung: Hamburg möchte mit kurzen Wegen punkten. Ein neuer Stadtteil unterhalb der Hafencity auf dem Grasbrook soll entstehen. Das Olympische Dorf bietet nach Veranstaltungsende sicherlich viel neuen Wohnraum – was doch sicherlich ein Argument für die Olympischen Spiele wäre, oder?

Die schönsten Klänge gab es sicherlich bei den musikalischen Höhepunkten der Woche: Die Nacht der Clubs lud mit über 100 Live Acts zu einer gelungenen Nacht in 28 Locations ein. Rockiger ging es im Stadtpark bei Nenas Konzert zu, ebenso am Rathausmarkt beim Rockspektakel, welches kostenlos war – doch hier galt das Motto: "Das Bier bezahlt die Bands". Apropos Getränke: Habt ihr schon vom Getränkesponsor der Hamburger Polizeigewerkschaft gehört?

Es war tatsächlich sehr viel los in der vergangenen Woche. Nun aber wünschen wir euch eine ebenso ereignisreiche neue Woche!