Modetip für kritische Muslime

Dieses attraktive Anti-Dschihad-Shirt bekommt man hier. Man sieht einen vermummten Gotteskrieger, in der einen Hand ein Maschinengewehr, in der anderen einen Koran. Das Logo sagt: This is not my Islam!

Weitere Motive: Muslims against Terrorism.

Und : Don’t confuse ignorance with Islam.

Auch sehr schön: Dieses Shirt mit der Aufschrift

Most Muslims don’t want to chop your head off. Don’t be a victim of fear mongering.

Gleiche Quelle, s.o.